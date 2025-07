Casa sempre fresca con il ventilatore smart di Rowenta | silenzioso e potente in promo per poche ore

Per chi √® alla ricerca di una soluzione per il raffrescamento domestico che unisca efficienza energetica, silenziosit√† e una buona capacit√† di adattamento agli spazi, il modello Rowenta Turbo Swift Silence QV5041F0 si propone come una delle alternative pi√Ļ interessanti attualmente disponibili. In questo periodo √® possibile acquistarlo a un prezzo scontato di 75,99 euro, con una riduzione di quasi 43 euro rispetto al listino, offrendo cos√¨ un'opportunit√† concreta di risparmio senza rinunciare a prestazioni solide.¬† Acquistalo ora a prezzo scontato Una copertura ampia per ambienti domestici. Tra le peculiarit√† di questo modello, spicca la capacit√† di distribuire aria fresca in modo omogeneo fino a 25 metri di distanza, grazie a una velocit√† dell‚Äôaria che raggiunge i 3,4 ms. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Casa sempre fresca con il ventilatore smart di Rowenta: silenzioso e potente, in promo per poche ore

In questa notizia si parla di: rowenta - casa - fresca - ventilatore

