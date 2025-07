Carriere separate L’Anm punge Nordio | | Nel 1994 era contro

Ci fu un tempo in cui il primo firmatario della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati, il ministro Carlo Nordio, non era d’accordo con la separazione delle carriere. Non solo. Proprio mentre la legge si avvia lesta verso il referendum confermativo, sul guardasigilli piovono strali dal Csm e dal sindacato delle toghe, i due organi piĂą rappresentativi della categoria. L’ Anm ha lanciato il primo attacco, pubblicando un documento del 1994 – piena discesa in campo di Berlusconi – che fu inviato via fax alla sede romana dell’Associazione, in cui Nordio sottoscriveva di essere "contrario alla divisione delle carriere dei magistrati con funzioni requirenti e con funzioni giudicanti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carriere separate. L’Anm punge Nordio:: "Nel 1994 era contro"

