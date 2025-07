Carrefour venderà i suoi supermercati in Italia | l’affare da un miliardo di euro

La nota catena di supermercati francese Carrefour ha raggiunto un accordo con il gruppo italiano NewPrinces, al quale venderà tutti i suoi punti vendita presenti sulla penisola. Un’operazione da oltre un miliardo di euro che riguarderà più di mille negozi sparsi in tutto il territorio, in particolare nelle regioni settentrionali del nostro Paese. NewPrinces è un progetto giovanissimo, nato nel 2024 dalla fusione tra la società britannica Princes e quella italiana Newlat Food; ad oggi, è uno dei principali operatori nel settore agroalimentare europeo. Tra gli altri, è proprietaria di marchi come Plasmon, Centrale del latte, Giglio e Delverde; il nuovo acquisto, però, rappresenta fino ad ora il suo miglior “colpaccio”, che le consentirà di gestire diciottomila lavoratori in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Carrefour venderà i suoi supermercati in Italia: l’affare da un miliardo di euro

