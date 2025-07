Carrefour vende tutti i supermercati alla New Princes di Angelo Mastrolia

Il gruppo Newprinces ha rilevato il braccio italiano di Carrefour e gli oltre mille supermercati presenti sul territorio. L'operazione ha il valore simbolico di un euro: i francesi verseranno 237,5 milioni di euro e il gruppo guidato da Angelo Mastrolia ne aggiungerĂ altri 200. A Parma ci sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Chi è Angelo Mastrolia, il presidente di NewPrinces che ha rilevato i supermercati Carrefour Italia

