Carrefour lascia l’Italia cosa succede ora | a rischio 13mila posti di lavoro

È stata confermata la decisione di Carrefour Italia di cedere l’intera rete di punti vendita presenti sul territorio nazionale al NewPrinces Group. Una vendita che porterà l’azienda francese ad abbandonare l’Italia entro tre anni e che lascia con il fiato sospeso gli oltre 13mila dipendenti che lavorano nei punti vendita sparsi in Italia. E i sindacati non nascondono preoccupazioni per le possibili ricadute occupazionali. Il destino dei lavoratori. Carrefour è presente in Italia dal 1993 e oggi conta circa 1.200 punti vendita, di cui 980 in franchising, e impiega circa 13mila dipendenti tra diretti e indiretti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

