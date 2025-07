Carrefour Italia – NewPrinces | le tappe dell’acquisizione

La NewPrinces Group, multinazionale italiana attiva nel settore alimentare, ha firmato un accordo vincolante con Carrefour Nederland Bv e Carrefour SA per l'acquisizione del 100% di Carrefour Italia, sulla base di una Enterprise Value di circa 1 miliardo di euro. L'acquisizione è subordinata al via libera delle autoritĂ competenti, ma il presidente Angelo Mastrolia ha indicato come obiettivo il closing entro settembre 2025. Durante la conference call con gli analisti, Mastrolia ha spiegato che NewPrinces ha prevalso nella trattativa grazie all'interesse per l'intero perimetro italiano e all'assenza di rischi antitrust, mentre altri soggetti si sarebbero limitati a offerte su singole parti.

