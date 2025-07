L’ultimo carrello di Carrefour in Italia non uscirĂ vuoto, ma carico di capitali e ambizioni. Il gruppo francese della grande distribuzione lascia il Belpaese, dopo anni di fatiche e bilanci in rosso. Al suo posto arriva NewPrinces Group, la ex Newlat Food con sede a Reggio Emilia, che firma un’operazione da circa 1 miliardo di euro e acquisisce il 100% di Carrefour Italia, comprensivo di 1.188 punti vendita, 41 ipermercati, 315 supermercati e 820 negozi di prossimitĂ . NewPrinces balza così da 750 milioni a 6,9 miliardi di fatturato in un solo anno, diventando il secondo gruppo food italiano per ricavi e il primo per occupazione diretta, con 13. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Carrefour Italia agli italiani. I francesi vendono a NewPrinces