Carrefour cosa cambia per supermercati e lavoratori dopo l’acquisizione di NewPrinces

NewPrinces ha annunciato che rileverà i punti vendita del gruppo Carrefour, pronto dunque a dire addio all’Italia. L’ operazione da circa 1 miliardo di euro porterà sotto il controllo del gruppo gestito dalla famiglia Mastrolia tutti i 1.188 punti vendita sparsi per il Paese, tra cui figurano 41 ipermercati, 315 supermercati, 820 minimarket e 12 cash & carry, ossia negozi self service. Entro tre anni, tutti gli store dell’azienda francese torneranno anche alla vecchia insegna GS, Generali Supermercati, che sparì nel 2010 per lasciare spazio proprio a Carrefour. «La nostra idea è incontrarci subito con partner e franchise», ha spiegato Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Carrefour, cosa cambia per supermercati e lavoratori dopo l’acquisizione di NewPrinces

In questa notizia si parla di: carrefour - supermercati - newprinces - cosa

Supermercati aperti il 2 giugno 2025, la lista completa: dal Conad al Carrefour e l'Esselunga, gli orari - Ci sono supermercati aperti il 2 giugno? Per chi ha bisogno di fare spesa all'ultimo minuto o chi proprio non ha potuto fare un salto prima del giorno in cui si celebra la nascita della.

Carrefour via dall’Italia, ipotesi supermercati ceduti alle concorrenti - L’insegna Carrefour potrebbe presto sparire dall’Italia. Il colosso francese starebbe valutando di lasciare il mercato tricolore ritenuto scarsamente redditizio e sarebbe pronto a cedere i propri supermercati ad altre catene della Gdo nel nostro Paese, come la tedesca Lidl, ma anche Conad ed Esselunga.

Acciughe Terre d'Italia ritirate dai supermercati Carrefour, possibile presenza di istamina: qual è il lotto - Filetti di acciughe ritirati dai supermercati Carrefour per presenza di istamina: qual è il lotto richiamato e quali sono i rischi per l'uomo

Dalla fabbrica allo scaffale. Il gruppo NewPrinces, titolare di oltre 30 marchi alimentari fra cui Delverde, Plasmon e Centrale del Latte, ha stretto un accordo per comprare gli oltre 1000 supermercati italiani di Carrefour. La catena francese esce così dal mercato Vai su Facebook

Carrefour venderà tutti i suoi supermercati in Italia per circa un miliardo di euro all’azienda italiana NewPrinces guidata dalla famiglia Mastrolia: entro tre anni torneranno a chiamarsi GS Vai su X

Carrefour Italia comprata da NewPrinces, dalle sedi ai dipendenti: cosa succede adesso; Quale futuro per i dipendenti Carrefour dopo l'acquisizione di NewPrinces, Governo incontrerà Mastrolia; Carrefour, la vendita e il futuro dei negozi: cosa succederà ai supermercati di Milano.

Carrefour Italia comprata da NewPrinces, dalle sedi ai dipendenti: cosa succede adesso - Leggi su Sky TG24 l'articolo Carrefour Italia comprata da NewPrinces, dalle sedi ai dipendenti: cosa succede adesso ... Scrive tg24.sky.it

Carrefour: più di mille supermercati passano a NewPrinces e tornano italiani. Cosa significa - Angelo Mastrolia su Carrefour Italia che passa nelle mani della NewPrinces: così più di mille supermercati tornano italiani. Segnala msn.com