Carrefour chi è l’italiano che l’ha comprata per un miliardo

La rete italiana di Carrefour cambia padrone. Dopo anni di difficoltà e riorganizzazioni, la multinazionale francese ha ceduto il 100% delle sue attività nel nostro Paese al gruppo NewPrinces, realtà industriale in rapida ascesa guidata da Angelo Mastrolia. Con oltre mille punti vendita – di cui circa 640 diretti e 380 in franchising – l’operazione vale circa un miliardo di euro e porta con sé piattaforme logistiche, canali e-commerce e circa 13.000 dipendenti. L’acquisizione rappresenta per NewPrinces molto più di un semplice ampliamento. Si tratta del completamento di un disegno industriale che punta a unire produzione e distribuzione sotto un’unica regia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Carrefour, chi è l’italiano che l’ha comprata per un miliardo

Italiana NewPrinces compra Carrefour Italia per 1 miliardo - L'italiana NewPrinces (ex Newlat) ha sottoscritto con Carrefour un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale di Carrefour Italia sulla base di una enterprise value pari a circa 1 miliardo.

Carrefour vende i supermercati italiani a NewPrinces (Mastrolia): un miliardo per mille punti vendita - Il gruppo guidato da Angelo Mastrolia diventa il secondo operatore alimentare italiano per fatturato e il primo per dipendenti

