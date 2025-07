Carne scaduta da 20 anni escrementi di topo e selvaggina in bagno | 700 chili di cibo sequestrato nei rifugi dell’Emilia Romagna

Bologna, 25 luglio 2025 — Settecento chili di cibo pronti per finire nei piatti di turisti ed escursionisti, ma sequestrati prima che potessero arrivare a tavola. È questo il bilancio choc dei controlli condotti nell’ultimo mese dai Carabinieri del NAS di Bologna nei rifugi, nelle locande e nei punti di ristoro sparsi lungo i versanti dell’Appennino emiliano romagnolo. Nei depositi e nelle cucine ispezionate i militari hanno rinvenuto di tutto: carni di cervo, cinghiale e daino, trote salmonate, salumi e latticini ormai scaduti, in alcuni casi da oltre vent’anni. Non mancavano prodotti freschi come uova e funghi conservati in luoghi del tutto inadatti, né alimenti di pregio privi di tracciabilità come più di cinque chili di tartufo nero estivo e sei chili di funghi porcini essiccati senza alcuna certificazione sanitaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carne scaduta da 20 anni, escrementi di topo e selvaggina in bagno: 700 chili di cibo sequestrato nei rifugi dell’Emilia Romagna

