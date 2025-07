Carne coltivata Prandini | Serve lungimiranza rispetto a un interesse Paese – Il video

"Penso che questa giornata sia stata particolarmente proficua e ci deve mettere nella condizione di lungimiranza, rispetto a un interesse Paese." Così il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini, durante il suo intervento al convegno "Carne coltivata: discutiamone" alla Camera.

"Dal laboratorio alla tavola": a Valenzano un incontro sulla carne coltivata tra norme, nutrizione e benessere animale - Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'UniversitĂ degli Studi di Bari organizza un incontro dal titolo "Dal laboratorio alla tavola: la carne coltivata tra norme, nutrizione e benessere animale", che si terrĂ il 27 maggio 2025, dalle ore 9.

Londra come Singapore: la carne coltivata sarà abbinata ai prodotti plant based - Mosa Meat chiede l'approvazione del Regno Unito per poter commercializzare alimenti in cui è presente il grasso di manzo coltivato

La quaglia di laboratorio sbarca nei ristoranti: via libera in Australia alla vendita di carne coltivata: - La prima a essere venduta sarĂ la quaglia coltivata: Australia e Nuova Zelanda danno il via libera alla carne di laboratorio

Coldiretti-Più Europa, sfida sulla carne coltivata: «Serve», «No è dannosa» - Il deputato Della Vedova (a favore della carne artificiale) e il presidente di Coldiretti (contrario) si sono ritrovati in un evento alla Camera in cui discutere dell’argomento. Lo riporta editorialedomani.it