Carne coltivata cronaca parlamentare del confronto pacifico tra Della Vedova e Prandini

Pur restando su posizioni molto differenti, il deputato di +Europa e il presidente di Coldiretti si sono stretti la mano dopo lo scontro (quasi fisico) di un anno e mezzo fa.

"Dal laboratorio alla tavola": a Valenzano un incontro sulla carne coltivata tra norme, nutrizione e benessere animale - Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari organizza un incontro dal titolo "Dal laboratorio alla tavola: la carne coltivata tra norme, nutrizione e benessere animale", che si terrà il 27 maggio 2025, dalle ore 9.

Londra come Singapore: la carne coltivata sarà abbinata ai prodotti plant based - Mosa Meat chiede l'approvazione del Regno Unito per poter commercializzare alimenti in cui è presente il grasso di manzo coltivato

La quaglia di laboratorio sbarca nei ristoranti: via libera in Australia alla vendita di carne coltivata: - La prima a essere venduta sarà la quaglia coltivata: Australia e Nuova Zelanda danno il via libera alla carne di laboratorio

