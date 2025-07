Carna scaduta da vent' anni nei ristoranti dell' Appennino

Nuovi casi di cucine da incubo in Appennino, dove i Nuclei antisofisticazione e sanità (Nas) hanno scoperto oltre 700 chili tra carne, pesce, salumi e latticini scaduti da oltre vent’anni pronti a finire sulla tavola di trattorie e locande. Controlli che hanno fatto scattare il sequestro di tutto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Carna scaduta da vent'anni nei ristoranti dell'Appennino: chiuse quattro locande; Carne scaduta da 20 anni, escrementi di topo e selvaggina in bagno: 700 chili di cibo sequestrato nei rifugi dell'Emilia Romagna; Cibo scaduto da oltre vent'anni e animali nelle cucine: chiusi 4 ristoranti, più di 20mila euro di multa.

