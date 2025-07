Carmela Remigio è Donna Elvira | Ci commuove con la sua fragilità

Solare ed empatica con tutti, Carmela Remigio √® "l‚Äôamica del cuore" che tutti vorrebbero incontrare. Star della lirica italiana e internazionale, il soprano "milanese" √® in scena in "Don Giovanni" di Mozart, libretto di Lorenzo da Ponte, alla Basilica di Massenzio per il Caracalla Festival di Roma ideato e diretto da Damiano Michieletto; sul podio Alessandro Cadario, regia di Vasily Barkhatov. Un cast eccellente composto da Roberto Frontali che debutta nel ruolo del titolo; Leporello √® Vito Priante Masetto Mihai Damian, il Commendatore Gianluca Buratto, Don Ottavio Anthony Le√≥n, Zerlina Eleonora Bellocci, Donna Anna √® Maria Grazia Schiavo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Carmela Remigio √® Donna Elvira: "Ci commuove con la sua fragilit√†"

