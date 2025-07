Carlos Augusto Inter, le ultime sul ruolo dell’esterno brasiliano con Chivu nei confronti di Dimarco. Tutti i dettagli in merito. Cristian Chivu sta progettando un cambiamento tattico importante per la sua Inter. Dopo aver impiegato un 3-5-2 nella scorsa stagione, il tecnico rumeno sta gradualmente introducendo un nuovo schema: il 3-4-2-1. Questo passaggio non avverrĂ in maniera drastica, ma sarĂ un processo graduale, tenendo conto delle caratteristiche e dell’adattabilitĂ dei giocatori in rosa. Il lavoro di Chivu non è solo sulla transizione tra i moduli, ma anche su come sfruttare al meglio le risorse a disposizione, ottimizzando le potenzialitĂ individuali. 🔗 Leggi su Internews24.com

Carlos Augusto Inter, sorpresa con Chivu: può essere titolare, superato Dimarco!