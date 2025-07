Carboni svela | Ho un solo tatuaggio ed è per l’Inter Genoa? Ecco perché l’ho scelto il mio obiettivo…

Le parole di Valentin Carboni, nuovo attaccante del Genoa, dopo il trasferimento in prestito dall’Inter. Tutti i dettagli in merito. Valentin Carboni ha parlato a Il Secolo XIX della sua nuova avventura al Genoa dopo il trasferimento in prestito dall’ Inter. PERCHE’ IL GENOA – «GiĂ sapevo che c’era un interesse ma con l’infortunio a Marsiglia non giocavo. Il Mondiale per Club con l’Inter è servito per far vedere che mi ero ripreso. Mi hanno convinto tifoseria, stadio e Vieira, che mi ha chiamato». CHIAMATA CON VIEIRA – «Che il Genoa è un grande club che punta sui giovani, di venire, che vuole una squadra che giochi bene. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carboni svela: «Ho un solo tatuaggio ed è per l’Inter. Genoa? Ecco perchĂ© l’ho scelto, il mio obiettivo…»

