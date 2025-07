Carboni | Mondiale per Club importante per me Sono contento!

Valentin Carboni si trova in ritiro a Moena con il Genoa e sta facendo i suoi primi allenamenti con il grifone. Il giocatore in prestito dall’Inter ha parlato per Tutto Mercato Web per la prima volta della sua scelta di carriera. PRIME VOLTE – Il grave infortunio, poi il recupero a Milano e le partite negli Stati Uniti con l’ Inter: Valentin Carboni vuole ricominciare al meglio. Il giocatore argentino ha grande potenziale e non vede l’ora di esprimerlo ora al Genoa in prestito. Carboni ha detto: «Sono buone sensazioni, sono contento di essere qua. Come ho detto al mister e al direttore, sono felice ed è una buonissima opportunitĂ per me. 🔗 Leggi su Inter-news.it

