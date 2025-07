capo onu accoglie con favore impegno di cina ue a rafforzare cooperazione su cambiamento climatico

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha accolto con favore l’impegno della Cina e dell’Unione europea (UE) a rafforzare la cooperazione sul cambiamento climatico e a guidare una giusta transizione globale, ha dichiarato ieri Farhan Haq, vice portavoce del capo delle Nazioni Unite. “Come due delle piu’ grandi economie del mondo, il segretario generale ritiene fondamentale che la Cina e l’Unione europea continuino a lavorare insieme per garantire che la COP30 in Brasile rappresenti un importante punto di svolta nello sforzo globale per affrontare la crisi climatica”, ha dichiarato Haq in un comunicato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

