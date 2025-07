Capitale della cultura Massa Pd | Ma bisogna risolvere il nodo del patrimonio non fruibile

“Questa settimana si è svolta l’audizione delle tre Commissioni Consiliari congiunte alla presenza di Gianfranco Brunelli, Vice-Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e neo Presidente del Comitato Scientifico per la candidatura di Forlì a Capitale Italiana della Cultura 2028. Una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: capitale - cultura - massa - bisogna

Ferrari e Maserati in città per Capitale italiana della cultura: arriva il “Sicily 2025” - Giovedì 15 maggio, ad Agrigento, farà tappa il prestigioso “Sicily 2025”: un intero giro della Sicilia con vetture Ferrari ed una Maserati.

Benevento e Pietrelcina, proposta congiunta per la selezione Capitale della Cultura 2028 - “Benevento e Pietrelcina, unite nella storia e nella spiritualità , si candidano per una nuova visione delle aree interne italiane: Capitale della Cultura 2028.

Benevento e Pietrelcina, proposta congiunta per la selezione Capitale della Cultura 2028 - Comunicato Stampa Sinergia tra storia sannita e spiritualità Le città di Benevento e Pietrelcina insieme in cammino per prepararsi ad una proposta congiunta da presentare in risposta al bando del Ministero della Cultura per la selezione della Città Italiana Capitale … Continua L'articolo Benevento e Pietrelcina, proposta congiunta per la selezione Capitale della Cultura 2028 proviene da Fremondoweb.

Candidatura Massa Capitale Italiana Cultura 2028: l'onorevole Barabotti ringrazia la Lega Massa Carrara Vai su Facebook

Mic, Capitale italiana della Cultura 2028: 25 cittĂ in corsa per il titolo I Comuni saranno ora chiamati a formalizzare la loro candidatura predisponendo, entro il 25 settembre 2025, un dossier di candidatura https://gdc.ancidigitale.it/mic-capitale-italiana-dell Vai su X

Candidatura Forlì Capitale della Cultura 2028, Massa (PD): Rendere fruibile il patrimonio, a partire da Villa Saffi; Capitale della cultura, si entra nel vivo : Insieme per disegnare il futuro; Massa capitale della cultura, la parola ai cittadini.

Massa capitale della cultura, la parola ai cittadini - La candidatura di Massa a Capitale Italiana della Cultura 2028 entra nel vivo con un momento tanto simbolico quanto concreto: il primo incontro partecipativo con la cittadinanza. Scrive noitv.it

Capitale della cultura, si entra nel vivo : "Insieme per disegnare il futuro" - L’aveva detto il sindaco Francesco Persiani presentando la candidatura di Massa a Capitale italiana della cultura 2028, l’ha ripetuto sabato sera il presidente del Comitato scientif ... Come scrive msn.com