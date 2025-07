Cantieri di servizio bloccati il Movimento del popolo siciliano e La Sicilia per i siciliani annuciano azioni legali

Ennesimo scossone sulle speranze di centinaia di cittadini palermitani, dopo che il Comune ha bloccato l’avvio dei cantieri di servizio previsti per fine luglio 2025. Il Movimento del Popolo Siciliano e l’associazione “La Sicilia per i Siciliani” alzano la voce e annunciano azioni legali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: cantieri - servizio - movimento - popolo

Paullese, cantieri-lumaca. Fermate degli autobus mai entrate in servizio: "Accendiamo un cero" - Cantieri-lumaca e fermate degli autobus non ancora attive. Sulla Paullese, tra Paullo e Settala, dove da anni sono in corso i lavori per il raddoppio delle corsie e l’eliminazione degli incroci a raso, sono comparsi alcuni manifesti di protesta; nel mirino la lentezza con la quale procede il cantiere.

Commercianti del centro nella morsa dei cantieri, chiesta esenzione Tari e del servizio idrico - "I commercianti di Piazza Cairoli, Viale San Martino e delle vie limitrofe stanno subendo gravi disagi a causa dei lavori di ammodernamento della linea tranviaria e del restyling urbano in corso.

Cantieri di servizio nelle scuole, Cgil chiarisce un dubbio: "Il 'datore di lavoro' sarà il Comune, non i dirigenti scolastici" - Cantieri di servizio, chiarito oggi in un incontro in assessorato il ruolo dei dirigenti scolastici. In una lettera inviata alle scuole, l’assessore comunale Aristide Tamajo nei giorni scorsi aveva comunicato che a breve partiranno i progetti di lavoro destinati a inoccupati o disoccupati, per la.

City One in piazza con coloro che hanno scelto di aderire alla prima data della rassegna culturale “Cantieri – Comunità in movimento” in piazza Santa... Vai su Facebook

Cantieri di servizio bloccati, il Movimento del popolo siciliano e La Sicilia per i siciliani annuciano azioni legali; Domani prima data di “Cantieri – Comunità in movimento” in piazza Santa Maria Maggiore; Cantieri di servizio: il movimento del popolo siciliano denuncia il silenzio delle istituzioni.

Cantieri per la formazione. A raccolta 150 insegnanti - Il Resto del ... - Si sono chiusi a Macerata i "Cantieri per la formazione" che, organizzati dal Movimento di cooperazione educativa, hanno portato in città circa 150 insegnanti di ogni parte d’Italia: dalla ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Rospi (Popolo Protagonista), Anas: opere finanziate, ma cantieri fermi - 19:20:00 Rospi (Popolo Protagonista), Anas: opere finanziate, ma cantieri fermi Anas, in Puglia finanziate opere stradali per 1,3 mld. Come scrive affaritaliani.it