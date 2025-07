In questa puntata speciale di FOCUS SUMMER, direttamente dal Fantini Club, Alice Liverani intervista Nunzio Di Colandrea, talento emergente del canottaggio azzurro e simbolo di una nuova generazione di atleti che non mollano mai. Chi è Nunzio Di Colandrea? Napoletano classe 1999, cresciuto nel CN Posillipo e oggi atleta della Marina Militare con doppio tesseramento per il Reale Yacht Club Savoia. Quindici volte campione italiano, plurimedagliato ai Mondiali Under 23 e Under 19. Il 2025 è iniziato alla grande: – Argento nel due senza agli Europei di Plovdiv – Bronzo nell’otto agli Europei e anche in Coppa del Mondo a Varese Ora l’obiettivo è uno solo: Mondiali di Shanghai, dal 21 al 28 settembre 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - CANOTTAGGIO – Nunzio Di Colandrea, talento d’acciaio tra medaglie europee e sogno Mondiale