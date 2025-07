Canottaggio il doppio maschile va in finale ai Mondiali U23 In semifinale nel singolo Marco Selva

Proseguono a Poznan, in Polonia, i Mondiali U23 2025 di canottaggio: nella terza giornata l’Italia registra il passaggio in finale del doppio maschile di Josef Giorgio Marvuvic e Marco Prati e l’approdo in semifinale del singolo maschile di Marco Selva. Non passano il turno, invece, il due senza maschile, il doppio femminile ed il quattro senza maschile. Il doppio maschile di Josef Giorgio Marvucic e Marco Prati si impone in semifinale risalendo dopo i 1000 metri dalla terza alla prima posizione, battendo al traguardo l’Irlanda, seconda a 0.63 e la Lituania, terza a 0.87. In finale dall’altra semifinale Francia, Portogallo e Germania. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canottaggio, il doppio maschile va in finale ai Mondiali U23. In semifinale nel singolo Marco Selva

In questa notizia si parla di: maschile - doppio - marco - semifinale

Roland Garros 2025, il tabellone di doppio maschile: Bolelli/Vavassori accreditati della quarta testa di serie - Sorteggiato il tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2025 di tennis: una sola coppia tutta italiana al via, sulla quale però sono riposte grandi speranze.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: doppio bronzo per l’Italia. la Francia vince nella spada maschile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 18.27 La Francia tra poco andrà a caccia di un altro oro, quello della sciabola femminile.

Bologna capitale del Lacrosse: doppio titolo italiano maschile e femminile per il club felsineo - Si è concluso il campionato italiano 2024/2025 di lacrosse, la nuova disciplina olimpica di Los Angeles 2028.

Mondiali Under 23: doppio maschile in finale, Marco Selva in semifinale https://tinyurl.com/yh9a7734 #WRU23CHPoznan #WorldRowingU23Champs #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio Vai su X

Il sogno dell’Italia si ferma in semifinale: l’Inghilterra rimonta ai supplementari. Grazie per le emozioni ragazze! Vai su Facebook

Mondiali Under 23: doppio maschile in finale, Marco Selva in semifinale; Canottaggio, il doppio maschile va in finale ai Mondiali U23. In semifinale nel singolo Marco Selva; Mondiali U23: i risultati di quarti e semifinali.

Universiade 2025: doppio argento per l’Italia nella spada femminile e nella sciabola maschile - Continua a brillare il medagliere azzurro all’Universiade 2025, grazie alle due medaglie d’argento conquistate dalle squadre italiane di spada femminile e sciabola maschile nella quarta giornata di co ... Scrive msn.com

Segrate: Mazza in semifinale, poi vince la pioggia - Manuel Mazza è in semifinale nella “Tempocasa Sporting Milano 2 Cup”, nuovo torneo ITF maschile da 15mila dollari di montepremi che si sta ... Come scrive sport.tiscali.it