Cane poliziotto fiuta l' hashish nascosto nel bosco | spacciatori beffati

L'avevano nascosto in un roveto, nella zona più remota del bosco, senza però fare i conti con il fiuto di un cane poliziotto, che ha scovato la traccia e portato gli agenti della polizia locale a sequestrare due panetti di hashish da oltre due etti, sottratti allo spaccio nel quartiere Regina. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: cane - poliziotto - hashish - nascosto

Fuzai, il primo cane Corgi “poliziotto” che ha conquistato la Cina per le sue abilità e la simpatia - Un Corgy è entrato nel cuore dei cinesi: si tratta di un cane addestrato per il rilevamento di esplosivi in aeroporti, stazioni e luoghi pubbliche fa parte di una squadra di polizia.

Morto Night Spirit, il cane poliziotto eroe del Ponte Morandi - Pastore australiano di 14 anni, da tre in pensione, nella sua carriera da poliziotto con l'inseparabile conduttrice ispettrice Laura Bisio, Night Spirit ha trovato e salvato numerose vite umane, in ultimo un anziano di 87 anni, ipovedente, sparito durante un vasto incendio scoppiato poco fuori Genova.

È morto Night Spirit, il cane poliziotto eroe del Ponte Morandi: salvò 6 persone sotto le macerie - Genova, 26 giugno 2025 – È morto Night Spirit, il cane poliziotto eroe del Ponte Morandi. Aveva 14 anni: dopo il crollo del viadotto Polcevera del 2018 trovò sei sopravvissuti sotto le macerie.

Cane poliziotto fiuta l'hashish nascosto nel bosco: spacciatori beffati; Droga nascosta nel riso e nel vino, scoperti 3 chili di hashish e cocaina nella ex manifattura di Torino; Ovada: nasconde la droga in giardino, ma il cane poliziotto la fiuta: arrestato 28enne.