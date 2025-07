Candidatura di Catania a Capitale della Cultura 2028 proroga termine per Call For Ideas

È stato prorogato alle ore 12:00 del 4 agosto 2025 il termine per la presentazione di idee progettuali inerenti all’iniziativa “Call for ideas” per la candidatura di Catania a Capitale italiana della Cultura 2028.La “chiamata” rivolta a istituzioni, associazioni, fondazioni, imprese culturali e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: candidatura - catania - capitale - cultura

Catania avvia ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 - Il Comune di Catania ha avviato ufficialmente il percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, un’opportunità di rilievo che mira a valorizzare il patrimonio culturale e il potenziale creativo della città attraverso una progettazione solida e strategica.

Catania verso candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 - ABBONATI A DAYITALIANEWS Parte il percorso partecipato per la candidatura. Catania si prepara a candidarsi come Capitale Italiana della Cultura per il 2028, avviando un percorso partecipativo promosso dall’Amministrazione Comunale.

Catania Capitale Italiana della Cultura 2028: al via il percorso partecipato per la candidatura - L'amministrazione comunale ha avviato il percorso partecipato per la candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2028, un’iniziativa che intende valorizzare il patrimonio culturale e creativo della città e promuovere una visione condivisa per il futuro del territorio.

Catania "Capitale della Cultura 2028", ampia adesione al dibattito pubblico per la candidatura https://ift.tt/oiLkJcI https://ift.tt/AT73eMj Vai su X

È un sogno! Abbiamo inviato al Ministero la candidatura di Bacoli come Capitale Italiana della Cultura 2028. E stanno già uscendo i nomi delle prime città con cui ci contenderemo questo incredibile traguardo. Sfideremo comuni meravigliosi come Catania, Fie Vai su Facebook

Catania 2028, prorogata al prossimo 4 Agosto la scadenza di “Call For Ideas” per la candidatura a Capitale italiana della Cultura; Candidatura di Catania a Capitale della Cultura 2028, proroga termine per “Call For Ideas”; Catania 'Capitale della Cultura 2028', ampia adesione al dibattito pubblico per la candidatura.

Capitale della Cultura 2028: aperta la Call for Ideas per la candidatura di Catania - È ufficialmente aperta la Call for Ideas per la candidatura di Catania a Capitale Italiana della Cultura 2028. Si legge su catania.liveuniversity.it

Catania, ampia partecipazione di stakeholders per il dossier Capitale della cultura - L'incontro dal titolo "Verso Catania 2028 – Idee, visioni, prospettive" ha registrato un’ampia adesione oltre cento realtà. Segnala newsicilia.it