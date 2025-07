Cancellazione della serie sci-fi comedy di alan tudyk dopo la quarta stagione

annullamento della serie tv "resident alien" con alan tudyk. Una notizia di grande impatto per gli appassionati di serial televisivi: la serie commedia sci-fi "Resident Alien", interpretata da Alan Tudyk, è stata ufficialmente cancellata prima della conclusione della quarta stagione. La decisione giunge a poche settimane dalla messa in onda dell'episodio finale, previsto per l'8 agosto, che ora rappresenterĂ anche il capitolo conclusivo della produzione. contesto e dettagli della cancellazione. "Resident Alien", che ha riscosso un notevole successo di critica con un punteggio del 98% su Rotten Tomatoes, era arrivata alla sua quarta stagione trasmessa dal network USA.

In questa notizia si parla di: serie - alan - tudyk - cancellazione

