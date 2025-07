Can Yaman annuncia il ritorno in televisione | ecco quando

Can Yaman con uno scatto inedito condiviso su Instagram annuncia l’arrivo di Sandokan. Attore, modello, icona internazionale: Can Yaman è molto più di un volto bello. Dietro il successo planetario, c’è una storia di talento, disciplina e cuore. Con lo sguardo magnetico, il fisico scolpito e una presenza scenica fortissima, Can Yaman è ormai una figura familiare anche al pubblico italiano. Ma dietro ai milioni di follower e ai titoli da sex symbol si cela un attore determinato e sorprendentemente riservato, che ha saputo costruirsi una carriera internazionale partendo da Istanbul, per arrivare – a testa alta – sul piccolo e grande schermo europeo. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Can Yaman annuncia il ritorno in televisione: ecco quando

