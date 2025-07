Campolattaro al via la seconda edizione di ‘Suoni al Borgo’ | il programma

Tempo di lettura: 4 minuti La seconda Edizione del Festival nel cuore di Campolattaro, fortemente voluta dal Comune e dalla Pro-Loco, nasce dalla passione per la musica con lo scopo di ripopolare il borgo puntando su arte e socialità . Lo spirito del Festival è quello di creare un appuntamento che caratterizzi l’estate campolattarese unendo la musica al rispetto per l’ambiente, alla valorizzazione del borgo e al vivere bene. Suoni al Borgo si terrà nel centrale anfiteatro della Villa Comunale di Campolattaro, uno spazio immerso completamente nel verde, che si affaccia sulla valle del Tammaro. Ad arricchire il programma in questa nuova edizione ci saranno anche i libri con gli “Aperitivi con l’autore” che precederanno i concerti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

