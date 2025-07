Campione mondiale di magia | L’illusione è vera arte sfido il concetto di tempo

Il nuovo re mondiale della magia è originario della provincia di Modena, più precisamente di Spilamberto. All’età di 27 anni, Francesco Della Bona ha trionfato sabato scorso nella categoria ‘ manipolazione ’ al Grand Prix del Campionato Mondiale della Magia, l’appuntamento più prestigioso al mondo dedicato all’arte dell’illusione, ospitato per la prima volta a Torino e organizzato da Fism Italy. Centosessanta atleti in competizione per sei categorie ufficiali: manipolazione, magia da scena, close-up, mentalismo, magia comica e grandi illusioni. A esaminare le performance, una giuria composta da esperti mondiali del settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campione mondiale di magia : "L’illusione è vera arte, sfido il concetto di tempo"

In questa notizia si parla di: magia - mondiale - illusione - arte

F1, il GP Monaco 2025 nuova tappa del ‘triello’ per il Mondiale piloti. Ferrari spera nella magia monegasca degli ultimi anni - La lotta per il Mondiale 2025 di Formula 1 si sta facendo elettrizzante. Sono tre gli attori coinvolti in una sfida attualmente molto incerta.

Mondiale per club: Inter Miami-Porto 2-1, 'magia' di Messi. Bene l'Atletico, il Psg ko col Botafogo - Leo Messi si prende la scena al Mondiale per club. Il fuoriclasse argentino ha realizzato su punizione la rete che ha permesso all’Inter Miami di battere il Porto 2-1 in rimonta nella seconda giornata del girone A.

Kolo Muani: «Yildiz è fortissimo, giocare insieme a lui è pura magia. Alla Juve sono davvero felice, quando finirà il Mondiale per Club…» - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani parla a La Gazzetta dello Sport: tutte le dichiarazioni dell’attaccante della Juve in vista del Manchester City.

Ottotipi Spaccio D'arte Vai su Facebook

Campione mondiale di magia : L’illusione è vera arte, sfido il concetto di tempo; Quando la magia nasce a Torino: tre sogni sul podio del mondo; Fism Italy 2025: campionato del Mondo di Magia a Torino.

Campione mondiale di magia : "L’illusione è vera arte, sfido il concetto di tempo" - Francesco Della Bona, 27 anni, ha trionfato nella categoria ’manipolazione’ al Grand Prix a Torino "Preparo la performance da anni. Segnala msn.com

Torino capitale mondiale della magia tra grandi illusionisti e mentalismo - In scena fino al 19 luglio, la più importante competizione planetaria dell’arte magica è in programma ogni tre anni dal 1948 ... Si legge su lastampa.it