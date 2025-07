Campania scoperti 17 lavoratori in nero e 14 irregolari | sanzioni per 90mila euro

La Guardia di Finanza di Benevento ha dato il via a un piano straordinario di controlli finalizzato al contrasto del lavoro “nero” e irregolare, nell’ambito della missione istituzionale di tutela dell’economia legale e del corretto funzionamento del mercato del lavoro.  In . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Campania, scoperti 17 lavoratori in nero e 14 irregolari: sanzioni per 90mila euro

GdF Benevento: scoperti 17 lavoratori in “nero” e 14 irregolari - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento ha disposto l’esecuzione di un piano straordinario di interventi finalizzato a prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro “nero” ed “ir ... Segnala irpinianews.it

