Camion a gas in fiamme sulla bretella autostradale | paura fra Lucca e Viareggio

MASSAROSA – Paura in autostrada fra Lucca e Viareggio. I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti ieri pomeriggio (24 luglio) alle 15,44 sulla bretella A11-A12 all’altezza di Bozzano, in direzione di Viareggio, per estinguere un incendio che si era sviluppato su un camion che trasportava carta. L’incendio che ne è scaturito ha interessato la vicina vegetazione, il che ha reso necessario l’intervento di molteplici squadre e di due elicotteri della regione. A causa della pericolositĂ del carburante contenuto nel serbatoio (Gnl), è stato inviato anche il nucleo Nbcr da Firenze, che ha provveduto  all’ esaurimento controllato tramite fiamma viva del serbatoio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Giro d’Italia 2025: Daan Hoole vince la Lucca-Pisa, Del Toro resta maglia rosa. Domani partenza da Viareggio - Un grande Daan Hoole vince la cronometro da Lucca a Pisa con il tempo di 32'30'', precedendo di 7 secondi il gallese Tarling, trionfatore nella precedente prova contro il tempo a Tirana L'articolo Giro d’Italia 2025: Daan Hoole vince la Lucca-Pisa, Del Toro resta maglia rosa.

Pisa: tir in fiamme nel sottopasso, stop ai treni sulle linee per Lucca e Viareggio. Evacuata facoltà di Ingegneria - Un camion frigorifero è rimasto incastrato e ha preso fuoco oggi, 22 maggio 2025, in un sottopassaggio a Pisa L'articolo Pisa: tir in fiamme nel sottopasso, stop ai treni sulle linee per Lucca e Viareggio.

Incendio a Massarosa: fiamme vicino alle abitazioni. Chiuso raccordo A11-A12 fra Lucca ovest e Viareggio - Un incendio si è sviluppato oggi, 20 giugno 2025, a Massarosa, in località Piano del Quercione, in provincia di Lucca L'articolo Incendio a Massarosa: fiamme vicino alle abitazioni.

