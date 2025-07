Camera di Commercio vara piano da 28 milioni per sviluppo imprese

Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli: “Progetti strategici per Napoli e per i comuni della provincia”. La Camera di Commercio di Napoli, presieduta da Ciro Fiola, ha varato un piano da 28 milioni di euro per lo sviluppo delle imprese. Questa mattina, il Consiglio Camerale ha approvato l’Aggiornamento Preventivo Economico per l’anno . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Camera di Commercio vara piano da 28 milioni per sviluppo imprese

In questa notizia si parla di: camera - commercio - piano - milioni

Camera di commercio Firenze, 23 imprese salvate con composizione negoziata - Firenze, 10 maggio 2025 – "Occorre diffondere nella classe imprenditoriale e nel sindacato la conoscenza della procedura, perché sia attivata tempestivamente quando ci sono segnali di difficoltà , della composizione negoziata", è "attiva presso la Camera di commercio e può aiutare le aziende ad uscire dalla crisi senza soffrire il trauma che abbiamo vissuto noi prima che arrivasse l'esperto".

Ex sede Camera di Commercio: progetto approvato e coerente, polemiche infondate - Nota dell’Amministrazione Comunale In merito alle recenti dichiarazioni di Gianni Ulivelli sull’edificio dell’ex Camera di Commercio in via Giotto, l’Amministrazione Comunale ritiene doveroso fare alcune precisazioni.

"Costruiamo il lavoro di domani", convegno del M5stelle alla Camera di Commercio - "Costruiamo il lavoro di domani – Innovazione, Territorio, Europa", è il tema del convegno organizzato dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Messina per sabato 10 maggio 2025, alle ore 10, al Salone della Borsa della Camera di Commercio di Messina.

Il punto con la stampa in occasione del convegno "SussidiarietĂ e welfare territoriale" di questa mattina alla Camera di Commercio di Salerno. Vai su Facebook

Camera Commercio vara piano da 28 milioni per sviluppo imprese; ZAC – Zena Active Citizens, contributi a fondo perduto fino a 120 mila euro: un totale di 2 milioni e mezzo per commercio e rigenerazione urbana; Camera di Commercio di Padova, oltre 8 milioni per le imprese nel preventivo economico.

Camera Commercio vara piano da 28 milioni per sviluppo imprese - La Camera di Commercio di Napoli, presieduta da Ciro Fiola, ha varato un piano da 28 milioni di euro per lo sviluppo delle imprese. Secondo ansa.it

Sostenibilità e turismo. Dalla Camera di Commercio 8 milioni per le ... - Dalla Camera di Commercio 8 milioni per le imprese Il piano di interventi per il territorio comprende anche la transizione ecologica. Si legge su lanazione.it