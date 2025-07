cambogia thailandia gli sfollati trovano rifugio in un tempio buddista

Diverse centinaia di cambogiani sono fuggiti da un villaggio verso un remoto tempio buddista mentre continuano i combattimenti al confine con la Thailandia. Soldati thailandesi e cambogiani si sono scontrati lungo il confine tra i due paesi in un grave escalation che ha causato almeno 14 morti, per lo più civili. Nel tempio nella provincia cambogiana di Oddar Meanchey sono state allestite tende di fortuna sotto gli alberi per coloro che hanno abbandonato le loro case. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

