Caltagirone Editore nel 1H 2025 utile a 13,4 mln grazie a dividendi quotate ricavi a €51,5 mln -1,2%

Nei primi sei mesi del 2025 la raccolta pubblicitaria cresce dello 0,9%. In calo la carta (-4,5%), in aumento il digitale (+3,8%), che pesa ora per il 33,7% sul totale. A maggio 4,16 milioni di utenti unici giornalieri sui siti del gruppo (+6% su base annua) Caltagirone Editore, gruppo editor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caltagirone Editore, nel 1H 2025 utile a 13,4 mln grazie a dividendi quotate, ricavi a €51,5 mln (-1,2%)

Caltagirone Editore, utile primo semestre sale a 13,4 milioni di euro grazie a dividendi quotate; Caltagirone Editore: fatturato e utile in crescita nel 2021, la pubblicità è in linea con il 2020

Caltagirone Editore, utile primo semestre sale a 13,4 milioni di euro grazie a dividendi quotate - Caltagirone Editore, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha chiuso la prima metà dell'esercizio 2025 con ricavi pari a 51,5 milioni di euro, con un decremento dell'1,2%. Lo riporta finanza.repubblica.it

