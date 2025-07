Calhanoglu trequartista e non solo | così Chivu sta ridisegnando la mediana dell' Inter

Il turco potrebbe tornare al suo vecchio ruolo, ma non è l'unico assetto che il nuovo tecnico ha in mente per un reparto ricco di soluzioni: Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Zielinski, c'è un'idea per ognuno di loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calhanoglu trequartista e non solo: così Chivu sta ridisegnando la mediana dell'Inter

In questa notizia si parla di: calhanoglu - trequartista - così - chivu

Calhanoglu Galatasaray, i turchi non cambiano l’offerta proposta ai nerazzurri per il trequartista: il punto - di Redazione Calhanoglu Galatasaray, i turchi non si smuovono dal punto di partenza: questa è l’offerta per riportare in patria il centrocampista nerazzurro.

Calhanoglu Inter, il turco riflette circa il proprio futuro nel capoluogo lombardo: le ultime sul trequartista nerazzurro - di Redazione Calhanoglu Inter, tutti gli aggiornamenti sul probabile futuro di Hakan! Il trequartista pensa a quale sarà la propria prossima mossa.

Calhanoglu Inter, Galatasaray pronto per tornare all’offensiva? Le ultime sul Club turco e sul trequartista nerazzurro - di Redazione Calhanoglu Inter, la stagione 2025/26 parte con ambizione ma il Galatasaray non molla il trequartista ex Milan: le ultime sul centrocampista nerazzurro.

? Nuova posizione per Calhanoglu, Chivu sta pensando di avanzare il raggio di azione del turco dietro a Lautaro e Thuram: il tecnico vorrebbe riportarlo sulla trequarti come giocava al Milan. - Gazzetta dello Sport Vai su Facebook

Calhanoglu trequartista e non solo: così Chivu sta ridisegnando la mediana dell'Inter; Calhanoglu trequartista dietro alla ThuLa? Chivu ci pensa e valuta il cambio modulo; Inter, Calhanoglu resta e cambia ruolo? Ecco l’idea tattica di Chivu.