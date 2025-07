Calhanoglu | Resto in nerazzurro

Calhanoglu: “Resto in nerazzurro” Fabrizio Romano svela: “Ha chiuso le porte a una cessione, all’Inter ne parleranno internamente per chiarire.” Dopo settimane di indiscrezioni e trattative ipotetiche, è arrivata la conferma ufficiale: Hakan Calhanoglu continuerà la sua avventura con l’ Inter. Il centrocampista turco, classe 1994, noto per la sua tecnica raffinata e i calci piazzati letali, ha deciso di rimanere a Milano, dissipando le voci di mercato che lo avevano visto protagonista negli ultimi mesi. A fare chiarezza sulla situazione è stato il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha confermato la volontà del calciatore di restare legato ai colori nerazzurri. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Calhanoglu : “Resto in nerazzurro”Â

