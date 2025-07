All’Inter torna finalmente il sereno dopo settimane turbolente segnate da voci di mercato e frizioni interne. Il protagonista della vicenda è Hakan Calhanoglu, dato per settimane in uscita, corteggiato a lungo dal Galatasaray e al centro di uno scontro mediatico con il capitano Lautaro Martinez. RISOLTO – Ora è tutto finalmente rientrato. Hakan Calhanoglu resterà all’Inter, e ha chiarito ogni malinteso con compagni e società . A mettere la parola fine su ogni voce è stato lo stesso Calhanoglu, che ha comunicato la sua volontà di restare a Milano tramite il suo agente e, ancor più simbolicamente, con la sua presenza ad Appiano Gentile per il raduno. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Calhanoglu e Lautaro Martinez ricompongono la frattura! Pace in casa Inter