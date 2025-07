Calendario Universiadi 2025 oggi | orari 25 luglio programma tv streaming italiani in gara

Oggi venerdì 25 luglio va in scena la nona giornata delle Universiadi 2025: la rassegna multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo si avvia verso la sua naturale conclusione, non prima di regalare gare entusiasmanti nella sua terzultima giornata tra le città tedesche di Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen e Berlino. L’Italia inseguirà nuovi podi con l’obiettivo di concludere la kermesse nella top-5 del medagliere. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara della giornata di oggi (venerdì 25 luglio) alle Universiadi 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Universiadi 2025 oggi: orari 25 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

