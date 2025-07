Calendario Serie A femminile 2025 26 ecco il percorso della Juventus Women | le date e tutto quello che c’è da sapere – FOTO

Calendario Serie A femminile, ecco il percorso della Juventus Women: tutti i dettagli sulla nuova stagione. La Serie A femminile sta per entrare ufficialmente in una nuova era. Dopo le emozioni vissute dall’Italia con la Nazionale, che ha entusiasmato il paese con la vittoria dell’ Europeo in Svizzera, è il momento di volgere lo sguardo al campionato di Serie A Women 2025-26, che segna un punto di svolta per il calcio femminile italiano. La competizione sarĂ caratterizzata da un nuovo brand e da una formula ampliata, con 12 squadre che si sfideranno in gare di andata e ritorno. L’inizio ufficiale del campionato avverrĂ il 4 ottobre 2025, con la Serie A Women che si aprirĂ subito con un’intensa prima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calendario Serie A femminile 2025/26, ecco il percorso della Juventus Women: le date e tutto quello che c’è da sapere – FOTO

Basket femminile: Venezia resiste e vince gara-3 su Schio, si allunga la serie scudetto - Il Famila Schio deve rinviare le proprie ambizioni di chiusura della serie scudetto. L’ Umana Reyer Venezia forza gara-4 della finale, vincendo per 67-57 una gara-3 tenuta in mano per larghi tratti e chiusa nel finale, soprattutto grazie a una Mariella Santucci da 10 punti e, se non MVP, perlomeno giocatrice decisiva.

Finale di serie A femminile di rugby tra Villorba e Valsugana: in diretta tv su Raisport - Un passo avanti importante, quello che vivrà domani il rugby femminile italiano. Si conclude infatti la stagione con la Finale di Serie A Elite Femminile che andrà in scena allo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto, provincia di Treviso, dove Valsugana e Villorba, ore 15, rinnoveranno.

LIVE Venezia-Schio 67-57, A1 basket femminile in DIRETTA: la Reyer vince gara-3 e prova a riaprire la serie! Santucci e Cubaj protagoniste assolute - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:12 Dopo una partita equilibrata per 35?, l’Umana prende il largo nei minuti decisivi e prova a riaprire la serie rimandando il verdetto per lo scudetto.

Dopo capitan Rosellini, ecco l'annuncio di un'altra conferma preziosa per la futura serie D femminile affidata a coach Merello. La centrale Lisa Rossi è una bandiera biancorossa dall'alto delle sue 6 stagioni vissute attivamente in prima squadra; protagoni Vai su Facebook

Serie b femminile - Costone Fides 1904, primo colpo di mercato per la B femminile: ecco Greta Miccoli; Ternana Women: ecco quando potrebbe arrivare la promozione in Serie A; ECCO LA NUOVA REGISTA DI CASALMAGGIORE: LAURA PASQUINO.

Serie b femminile – Costone Fides 1904, primo colpo di mercato per la B femminile: ecco Greta Miccoli - Sul fronte femminile l’obiettivo della società è quello di far crescere il gruppo e allestire una squadra compe ... Segnala antennaradioesse.it

Italia femminile, il Presidente Mattarella incontrerà le azzurre al Quirinale: ecco tutti i dettagli - Il Presidente Mattarella incontrerà le azzurre al Quirinale: tutti i dettagli Il sogno europeo dell’Italia Femminile si è concluso in semifinale, ma ... lazionews24.com scrive