Calendario Juventus Women 2025 26 svelate le partite delle bianconere | date e tutto quello che c’è da sapere sul percorso delle campioni d’Italia

Calendario Juventus Women 202526: tutti i dettagli sui match che giocheranno le bianconere in questa stagione. Il calendario della Serie A Femminile 20252026 è stato finalmente reso noto oggi, venerdì 25 luglio, e con esso, è iniziata ufficialmente la nuova stagione del massimo campionato italiano di calcio femminile. Questo nuovo campionato segna il ritorno a 12 squadre partecipanti, una formula che non si vedeva da qualche anno, quando erano solo 10 le formazioni a competere per il titolo. Le squadre si sfideranno in gare di andata e ritorno, per un totale di 22 partite nella stagione regolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calendario Juventus Women 2025/26, svelate le partite delle bianconere: date e tutto quello che c’è da sapere sul percorso delle campioni d’Italia

Calendario Serie A, date e orari della 37ª giornata: c’è la contemporaneità ! Ma quando gioca la Juventus? - di Redazione JuventusNews24 Calendario Serie A, date e orari della 37ª giornata: ecco quando giocheranno i bianconeri in questi due turni.

Il calendario del Mondiale per Club 2025: quando giocano Inter e Juventus e dove vederle - Per un mese, a partire dal 15 giugno, gli Stati Uniti d’America diventeranno il palcoscenico della più grande competizione per club al mondo.

Mondiale per Club, il calendario della Juventus - Oltre all`Inter, al primo Mondiale per Club ci sarà anche la Juventus. I bianconeri saranno allenati da Tudor nell`estate americana, si sono.

"The Women's Cup": Juventus protagonista anche nel 2025! Dopo l'esperienza vincente della scorsa edizione a Louisville, in Kentucky, la Juventus Women è pronta ad affrontare nuovamente la "The Women's Cup", torneo a quattro squadre che servirà alle bi

Serie A Femminile 2025/2026: il calendario della Juventus Women; Poule scudetto, è subito Juventus-Roma. Ecco il calendario della seconda fase: si riparte l'1 e il 2 marzo, c'è anche Fiorentina-Milan; Il calendario dei bianconeri: quando torna ad allenarsi la Juventus.

Juventus Women, inizia la nuova stagione: raduno, convocate e amichevoli da non perdere - Allianz Training Center di Vinovo per dare il via alla preparazione estiva, ...

Juventus Women, le bianconere cominciano a scaldare i motori in vista della prossima stagione! Come hanno lavorato oggi – GALLERY - Juventus Women, l'allenamento delle bianconere: la GALLERY con tutti i dettagli sul prosieguo della preparazione Nella giornata di mercoledì 23 luglio, la Juventus Women ha ufficialmente iniziato la s ...