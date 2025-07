Calendario Inter Women tutte le sfide della stagione 2025-26 | il comunicato ufficiale

Calendario Inter Women, tutte le sfide della stagione 2025-26 per le ragazze di mister Piovani: il comunicato ufficiale del club meneghino. La lega della Serie A Femminile ha annunciato quello che sarà il calendario ufficiale per la prossima stagione 2025-26. Gli impegni per l' Inter Women di mister Piovani inizieranno ad agosto con la Women's Cup, mentre il nuovo campionato avrà inizio ad ottobre. Di seguito il comunicato ufficiale. IL COMUNICATO DELL'INTER – L'Inter Women è pronta a ripartire con ambizione, determinazione e voglia di crescere ancora. La squadra di mister Piovani ha scoperto il proprio cammino nella nuova stagione con l'ufficialità del calendario del campionato della Serie A Women 202526.

