Caldo allenta la morsa nel weekend oggi ancora allerta rossa in tre città

(Adnkronos) – Il caldo sembra allentare un po’ la morsa nel weekend, apparentemente piĂą fresco, almeno per quanto riguarda la giornata di domani, sabato 26 luglio. Anche se un capoluogo sarĂ ancora da bollino rosso. Intanto oggi venerdì 25 luglio saranno ancora tre le cittĂ da bollino rosso (Campobasso, Palermo e Pescara), un rischio di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caldo allenta la morsa nel weekend, oggi ancora allerta rossa in tre cittĂ

Senz’acqua nella morsa del caldo. Rubinetti a secco in tre Comuni - Fano, 1 luglio 2025 – La canicola morde, ma l’acqua manca. Rubinetti a secco, oggi, in diverse vie di Fano, San Costanzo e Orciano, per lavori sulle reti idriche da parte dei gestori, Aset e Marche Multiservizi.

Caldo, pediatri: le 5 regole per proteggere i bambini dalla morsa dell'afa - Agostiniani (Sip), 'anche un’esposizione breve e non protetta può provocare disidratazione o colpo di calore nei bambini, specie nei primi anni di vita' Roma, 2 lug.

Meteo, Italia nella morsa del caldo africano: previsti improvvisi temporali e grandinate - Questa settimana si preannuncia molto calda, ma caratterizzata anche da maltempo intenso e condizioni meteo avverse molto forti

Meteo Latina: ancora allerta massima, poi nel week end il caldo allenta la morsa https://ift.tt/Y6qBV1p https://ift.tt/dgV0pH9 Vai su X

Meteo, il caldo allenta la morsa: temperature in lieve diminuzione anche a Catania - I valori registrati dalle stazioni di rilevamento della rete Sias si mantengono, nelle prime ore della mattina, in media sotto i 30 gradi. Da cataniatoday.it

Meteo, il caldo allenta la morsa in Sicilia: bollino giallo per l’Isola - Giovedì 10 luglio la nostra penisola sarà tutta verde, non ci saranno cioè città con livello 3 di allerta: le previsioni ... Scrive msn.com