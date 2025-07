Calciomercato Udinese priorità rinforzare la difesa Nel mirino quel giocatore per la squadra bianconera

Calciomercato Udinese: difesa prioritaria, obiettivo Idzes e occhi su Omari. La situazione Il Calciomercato Udinese è entrato nella sua fase cruciale e la dirigenza bianconera ha già definito le priorità : il reparto difensivo è al centro delle attenzioni. Le recenti partenze di Bijol, Ebosse e Tourè hanno lasciato un vuoto che va colmato con urgenza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Udinese, priorità rinforzare la difesa. Nel mirino quel giocatore per la squadra bianconera

In questa notizia si parla di: calciomercato - udinese - priorità - difesa

Calciomercato Udinese, quale sarà il futuro di Perez dopo l’annata al Porto? Arriva la decisione definitiva - Calciomercato Udinese, quale sarà il futuro Nehuen Perez dopo la stagione al Porto? Ecco la situazione attuale tra possibile riscatto e futuro Nehuen Perez sta facendo una grande stagione al Porto, e dall’altra parte ci sarà da capire quale sarà il suo futuro in ottica calciomercato Udinese: squadra che ha bisogno ovviamente di incassare ed […]

Calciomercato Udinese, pronto l’addio del difensore bianconero Bijol. La situazione attuale per l’estate - Calciomercato Udinese, pronto l’addio nei confronti di Bijol. Quanto costa il difensore bianconero in vista della sessione estiva Uno degli elementi del calciomercato Udinese è sicuramente Bijol: difensore che sta facendo una grande stagione con la squadra bianconera, considerando anche il suo potenziale all’interno della retroguardia.

Calciomercato Udinese, le novità intorno ad Arthur Atta. Quella squadra è intenzionata a fare sul serio! L’indiscrezione - Calciomercato Udinese, le novità intorno ad Arthur Atta. Una big italiana mette nel mirino il giocatore bianconero Uno dei gioielli del calciomercato Udinese è sicuramente Arthur Atta: giocatore che fino a questo momento si sta comportando bene tra le fila bianconere, considerando la salvezza conquistata senza problemi.

Udinese, continua la telenovela Lucca. In difesa rinnovo di Kabasele; Calciomercato, l’Udinese ridisegna la difesa; Juventus, rispunta Hancko per la difesa: occhi su Widmer per la fascia destra e Bissouma in mediana, cessioni decisive per sbloccare il mercato.