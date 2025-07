Calciomercato Roma nuovi contatti con il Verona per Ghilardi | l’obiettivo è chiudere entro lunedì

La Roma accelera per Daniele Ghilardi. Il difensore centrale classe 2003 è da tempo nel mirino del direttore sportivo Frederic Massara, che questa mattina ha avuto nuovi contatti con l’Hellas Verona per chiudere l’operazione. La formula resta quella già discussa nei giorni scorsi: prestito con obbligo di riscatto, una soluzione gradita a entrambe le società . Secondo quanto riferito da Filippo Biafora de Il Tempo, l’obiettivo della Roma è chiudere l’affare entro lunedì, per consegnare il difensore a Gasperini il prima possibile. Stamattina nuovi contatti tra #ASRoma e #Verona per #Ghilardi: non è ancora arrivata la fumata bianca, ma l'obiettivo dei club è chiudere l'accordo entro lunedì. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, nuovi contatti con il Verona per Ghilardi: l’obiettivo è chiudere entro lunedì

