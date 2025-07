Calciomercato Roma finalmente Wesley | domani la partenza dal Brasile

Manca solo l'annuncio ufficiale, ma la Roma può ormai considerare chiusa l'operazione Wesley. L'esterno destro del Flamengo, classe 2003, è pronto a sbarcare in Italia per iniziare la sua avventura con la maglia giallorossa. Dopo settimane di trattative, il DS Frederic Massara ha trovato l'accordo con il club brasiliano: 25 milioni di euro più 5 di bonus, per assicurarsi il primo nome sulla lista degli obiettivi per rinforzare la corsia destra. Ultimi dettagli e via libera dal Flamengo. La società brasiliana ha temporeggiato nelle ultime ore, in attesa dell'esito delle visite mediche di Emerson Royal, operazione collegata al passaggio di testimone tra i due terzini.

Roma, Wesley convocato dal Flamengo. Spunta il like sul post di compleanno dei giallorossi - Wesley vuole soltanto la Roma e lo ha dimostrato in tutti i modi possibili. Il terzino del Flamengo è ormai a un passo dal vestire la maglia giallorossa e la trattativa è arrivata alla fase conclusiva.

Calciomercato Roma, Wesley convocato per la sfida tra Flamengo e San Paolo - La Roma è pronta a piazzare il primo colpo di mercato estivo. Dopo settimane di trattative e contatti serrati, il club giallorosso è vicino alla chiusura per Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo.

Wesley escluso dalla foto del Flamengo: nuovo indizio verso la Roma? - Manca sempre meno alla sfida tra Flamengo e San Paolo, valida per la tredicesima giornata del Brasileirão, ma a rubare la scena non è solo l’attesa per il big match.

