Calciomercato Napoli fissate le visite mediche di Milinkovic-Savic | le cifre e i dettagli

Calciomercato Napoli, fissate le visite mediche dell’ormai ex portiere del Torino Milinkovic-Savic: le cifre e tutti i dettagli Il Napoli è pronto ad accogliere Vanja Milinkovic-Savic, portiere serbo classe 1997 attualmente in forza al Torino. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, l’estremo difensore è atteso a Napoli per sostenere le visite mediche nella . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, fissate le visite mediche di Milinkovic-Savic: le cifre e i dettagli

In questa notizia si parla di: napoli - milinkovic - savic - calciomercato

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica - Il calciomercato del Napoli è un vortice di trattative che si intrecciano: una pista si complica, un'altra accelera verso la chiusura.

Milinkovic Savic aspetta solo il Napoli: oggi non giocherà il test col Torino (Pedullà ) - Arrivano novità sul possibile futuro di Vanja Milinkovic-Savic, dato in orbita Napoli da tempo. Il portiere del Torino è ormai ad un passo dal chiudere con gli azzurri, negli ultimi giorni ci sono stati significativi passi in avanti.

Napoli su Milinkovic-Savic: il portiere del Torino nel mirino, ma Cairo frena - Il Napoli guarda con interesse al portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic, protagonista di una stagione di alto livello con la maglia granata.

#Calciomercato #Torino, fatta per il trasferimento di #MilinkovicSavic al #Napoli Il portiere serbo è pronto a lasciare i granata: c'è l'accordo tra i due club #ToroNews #TorinoFC #SerieA Vai su X

#MilinkovicSavic-#Napoli, il portiere aspetta solo la fumata bianca per le visite mediche! https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Milinkovic-Savic-Napoli--il-portiere-aspetta-solo-la-fumata-bianca-per-le-visite-mediche--141472.aspx #Calciomercato Vai su Facebook

Il motivo per cui il Napoli vuole Milinkovic-Savic; Vanja Milinkovic-Savic è del Napoli: accordo trovato, al Torino 21 milioni; Milinkovic-Savic, altro rinforzo per Conte: scambiati i documenti tra Napoli e Torino.

Milinkovic-Savic al Napoli: scambiati i documenti con il Torino, sabato le visite - Il serbo è stato autorizzato dai granata a partire per effettuare le visite mediche, che si svolgeranno nella giornata ... Lo riporta sport.sky.it

Il Napoli prende anche Milinkovic-Savic: accordo con il Torino, cifre e dettagli - Il Napoli non si ferma e piazza un altro colpo sul calciomercato: è fatta per Vanja Milinkovic- Si legge su calciomercato.com