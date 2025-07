Calciomercato Milan Pellegatti | Vlahovic non è il primo in lista

Dusan Vlahovic sarĂ il nuovo numero 9 del Milan? Secondo Carlo Pellegatti è difficile. Ecco le altre opzioni di calciomercato per il ruolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Pellegatti: “Vlahovic non è il primo in lista”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - pellegatti - vlahovic

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

