Calciomercato Milan Pellegatti su Jashari | Siamo vicinissimi

Calciomercato Milan, svolta nella telenovela Ardon Jashari. Carlo Pellegatti, via Youtube, d√† importanti aggiornamenti sulla trattativa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it ¬© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Pellegatti su Jashari: ‚ÄúSiamo vicinissimi‚ÄĚ

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund √® il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre pi√Ļ vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si pu√≤: ecco perch√© - Samuele Ricci √® uno dei nomi pi√Ļ caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: ‚ÄúIl Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez‚ÄĚ - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicol√≤ Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Milan, Pellegatti: Modric? Un acquisto berlusconiano. Jashari in stallo; Pellegatti: Vlahovic-Milan? Al momento no. Jashari in stallo; Obiettivo Jashari, Colombo: Forse Furlani pi√Ļ di tanto non si vuole ancora spingere.

Milan, ore caldissime per Jashari: il giocatore spinge per l'ok del Bruges e apre al "sacrificio" - Il nazionale svizzero descritto come molto cupo negli ultimi giorni al centro di allenamento del Bruges. Segnala calciomercato.com

Milan, c'è il rilancio per Jashari. La parte fissa sale a 35 milioni, l'offerta adesso è giusta - La proposta al Bruges verrà riformulata, con meno bonus, per ottenere il definitivo via libera Contatti fitti anche per Doué ... Secondo gazzetta.it