Calciomercato Milan Pedullà fa chiarezza sulla situazione Vlahovic

Calciomercato Milan, Pedullà smentisce le cifre su Vlahovic: niente 10 o 25 milioni. Trattativa possibile solo ad agosto?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Pedullà fa chiarezza sulla situazione Vlahovic

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

