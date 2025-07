Calciomercato Milan Guidi | Per Doue c’è più fiducia lo Strasburgo…

Calciomercato Milan, Guidi: contatti continui per Doue con lo Strasburgo. C'è fiducia per chiudere, nuova offerta in arrivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Guidi: “Per Doue c’è più fiducia, lo Strasburgo…”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - guidi - doue

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

PRONTO IL RILANCIO PER JASHARI Modric, Samuele Ricci (giovedì le visite mediche) ma non solo. Il Milan lavora duramente ormai da giorni per arrivare ad Ardon Jashari, centrocampista classe 2002 del Club Brugge. Lo sforzo di Tare, sempre a stretto c Vai su Facebook

Guidi: Lo Strasburgo negli ultimi giorni ha un po’ ammorbidito la propria posizione sul prezzo di...; Milan, ufficiale la risoluzione consensuale con il tecnico della primavera Guidi; Primavera, il Milan vola ai playoff: tabellone comlpeto e calendario.

Milan, rilancio per Jashari: svolta totale e cosa filtra su Douè - Nuovo affondo del Milan per Jashari, con la fumata bianca ora più vicina: attesa la svolta totale e novità per Douè ... Si legge su fantamaster.it

Mercato Milan, clamoroso aneddoto! Allegri ha stoppato tutto, vuole lui a destra - Mercato Milan, spunta l’aneddoto su Pubill: Allegri ha stoppato tutto, a destra il preferito resta Guela Doue. Secondo milannews24.com