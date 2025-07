Calciomercato le notizie del 25 luglio 2025 – La diretta

Le notizie di calciomercato di oggi Tutte le notizie di calciomercato della giornata di oggi, 25 luglio 2025. Inizio diretta: 250725 11:30 Fine diretta: 250725 23:00 12:32 250725 Cremonese, ufficiale l'arrivo di Pezzella dall'Empoli La Cremonese comunica “di aver acquisito a titolo definitivo dalla societĂ Empoli Football Club le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Pezzella”. Terzino sinistro nato a Napoli il 29 novembre 1997, Pezzella si forma nel settore giovanile del Palermo e proprio con i rosanero fa il suo esordio in Serie A all’etĂ di 18 anni. Dopo aver trascorso due stagioni in Sicilia, di cui una in cadetteria, si afferma nel massimo campionato vestendo le maglie di Udinese, Genoa, Parma, Atalanta, Lecce ed Empoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calciomercato, le notizie del 25 luglio 2025 – La diretta

In questa notizia si parla di: calciomercato - notizie - luglio - diretta

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno - Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno - Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno - Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva.

Calciomercato, le ultime notizie in diretta del 23 luglio I giallorossi ufficializzano il loro nuovo attaccante: arriva in prestito oneroso dal Brighton con diritto di riscatto Vai su Facebook

Calciomercato, le ultime notizie in diretta del 18 luglio https://lapresse.it/calcio/2025/07/18/calciomercato-le-ultime-notizie-in-diretta-del-18-luglio/?fsp_sid=350… Vai su X

Calciomercato 2025, ultime news di oggi in diretta live; Calciomercato, le notizie del 25 luglio 2025 – La diretta; LIVE mercato: Pisa, incontro per Simeone. Il Napoli pensa a Sterling. Genoa, colpo Colombo.

DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 25 luglio LIVE - Gli affari più importanti, in Serie A e all’estero, live in tempo reale: ecco le trattative più calde e le ufficialità di oggi Il calciomercato non si ferma e sono tante le indiscrezioni che circolano ... Lo riporta calciomercato.it

Calciomercato live oggi: Napoli su Sterling, la Roma attende Wesley, Colpani piace alla Cremonese - Calciomercato live, le trattative di oggi venerdì 25 luglio 2025. Segnala ilmattino.it